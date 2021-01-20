Главе Октябрьского района Барнаула прочат скорую отставку

Глава Октябрьского района Барнаула 37-летний Андрей Овсянников, назначенный на должность в начале ноября 2020 года, планирует уйти в отставку, утверждает "Банкфакс".

По информации издания, чиновник планирует написать заявление на увольнение по собственному желанию. Информагентство уточняет, что это может быть связано с интересом правоохранительных органов. Ранее на Овсянникова, прежде занимавшего должность главы Троицкого района, пожаловались ряд депутатов. Поводом стали поездки чиновника в Барнаул на служебном авто.

Андрей Овсянников окончил Барнаульский строительный колледж, а позднее – Алтайский государственный аграрный университет. После службы в армии работал в "Автодорстрое", "Барнаулавтодоре" и руководил МУП "Дорожник-1".

В 2016 году стал главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района краевой столицы, в декабре 2017-го – главой Троицкого района. Женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, 10 ноября глава Октябрьского района Вячеслав Новиков покинул пост по собственному желанию. С 19 октября в связи с больничным Новикова обязанности главы района исполнял Овсянников, который после отставки чиновника был назначен на его должность.