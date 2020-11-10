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Новости

Вячеслав Новиков покидает пост главы Октябрьского района Барнаула

, ИА "Амител"
Чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию
Вячеслав Новиков / Фото: из архива amic.ru

Вячеслав Новиков / Фото: из архива amic.ru

Глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков добровольно покидает свой пост. Об этом сообщила на своей странице в соцсети депутат городской Думы Оксана Молодых.

"Написал заявление на увольнение с сегодняшнего дня. Наше предложение нашло отклик спустя три месяца в праздничный день", – уточнила представитель "Справедливой России".

Напомним, что Вячеслава Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав на один год девять месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Суд Крутихинского района эта история не впечатлила: чиновник получил 10 суток. Однако отбывать срок Новиков не спешил и ушел на больничный.

При этом Новиков заваливал жалобами Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. Чиновник в очередной раз подал документы на обжалование 20 октября.

Как стало известно ранее из различных источников, городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула временно исполняет бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.11.2020 12:35
- гость -

Ну ничего страшного, для него найдут другое тепленькое местечко!

10.11.2020 12:38
- гость -

Тварь

10.11.2020 12:38
С праздником Слава

неполное служебное тебе вынесли, как ты выносил не глядя направо и налево за запятую и резкий взгляд за личное мнение и нежелание нарушать закон.

10.11.2020 12:42
? к властям всех ветвей

Ну а сидеть то он будет ?

10.11.2020 12:49
- гость -

0.11.2020 12:42
? к властям всех ветвей
Конечно нет, у него иммунитет, прививка. Кто его посадит то?!

10.11.2020 13:00
Или мы о нем еще услышим

неужели это конец этого мюзикла ?

10.11.2020 13:27
- гость -

пришел, ушел - никакой разницы нет

10.11.2020 13:29
- гость -

Мон женераль!

10.11.2020 13:32
Скорее так

parti g&#233;n&#233;ral

10.11.2020 13:34
макс

Видно, "любят" его бывшие коллеги. Прям интересно, за че? Теперь то уж можно рассказать.

10.11.2020 13:36
скучная жопа

Нееееет! Вернись! Шоу должно продолжаться!

10.11.2020 13:37
максу

сопричастные знают, а ты спи спокойно )ибо меньше знаешь )))

10.11.2020 13:37
ф каЦке

Сменили шило на мыло....
Разве нет других людей в крае?

10.11.2020 13:43
- гость -

Почему по собственному ? Почему власть не приструнила , почему позволила этот цирк ? - Да потому что расписалась в своей никчёмности .

10.11.2020 13:48
- гость -

человек без совести

10.11.2020 13:59
- гость -

И чему радуется Молодых? Что благодаря им на его место пришел использующий муниципальное имущество в личных целях?
Хотя и им депутатская совесть не позволяла на протяжении многих лет отказаться от ежемесячного присвоения шести тысяч.

10.11.2020 14:09
Гость

ну радуется не одна Молодых , а многие меха на гармошке рвут... справедливость восторжествовала пусть с трудом, но все таки ...

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