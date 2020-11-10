Вячеслав Новиков покидает пост главы Октябрьского района Барнаула

Глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков добровольно покидает свой пост. Об этом сообщила на своей странице в соцсети депутат городской Думы Оксана Молодых.

"Написал заявление на увольнение с сегодняшнего дня. Наше предложение нашло отклик спустя три месяца в праздничный день", – уточнила представитель "Справедливой России".

Напомним, что Вячеслава Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав на один год девять месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Суд Крутихинского района эта история не впечатлила: чиновник получил 10 суток. Однако отбывать срок Новиков не спешил и ушел на больничный.

При этом Новиков заваливал жалобами Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. Чиновник в очередной раз подал документы на обжалование 20 октября.

Как стало известно ранее из различных источников, городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула временно исполняет бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников.