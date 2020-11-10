Вячеслав Новиков покидает пост главы Октябрьского района Барнаула

Глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков добровольно покидает свой пост. Об этом сообщила на своей странице в соцсети депутат городской Думы Оксана Молодых.
"Написал заявление на увольнение с сегодняшнего дня. Наше предложение нашло отклик спустя три месяца в праздничный день", – уточнила представитель "Справедливой России".
Напомним, что Вячеслава Новикова остановили 19 июля в Крутихинском районе Алтайского края. Чиновник не имел права находиться за рулем, так как ранее его лишили водительских прав на один год девять месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования. Новиков объяснил полицейским, что нарушил закон вынужденно: якобы ему стало плохо и он отправился за медпомощью. Суд Крутихинского района эта история не впечатлила: чиновник получил 10 суток. Однако отбывать срок Новиков не спешил и ушел на больничный.
При этом Новиков заваливал жалобами Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове, пытаясь оспорить как лишение прав, так и наказание за езду без них. Чиновник в очередной раз подал документы на обжалование 20 октября.
Как стало известно ранее из различных источников, городские и региональные власти устали от бесконечных судебных тяжб Новикова и подыскали ему замену. С 19 октября обязанности главы Октябрьского района Барнаула временно исполняет бывший глава Троицкого района Алтайского края Андрей Овсянников.
Комментарии
Ну ничего страшного, для него найдут другое тепленькое местечко!
Тварь
неполное служебное тебе вынесли, как ты выносил не глядя направо и налево за запятую и резкий взгляд за личное мнение и нежелание нарушать закон.
Ну а сидеть то он будет ?
0.11.2020 12:42
? к властям всех ветвей
Конечно нет, у него иммунитет, прививка. Кто его посадит то?!
неужели это конец этого мюзикла ?
пришел, ушел - никакой разницы нет
Мон женераль!
parti général
Видно, "любят" его бывшие коллеги. Прям интересно, за че? Теперь то уж можно рассказать.
Нееееет! Вернись! Шоу должно продолжаться!
сопричастные знают, а ты спи спокойно )ибо меньше знаешь )))
Сменили шило на мыло....
Разве нет других людей в крае?
Почему по собственному ? Почему власть не приструнила , почему позволила этот цирк ? - Да потому что расписалась в своей никчёмности .
человек без совести
И чему радуется Молодых? Что благодаря им на его место пришел использующий муниципальное имущество в личных целях?
Хотя и им депутатская совесть не позволяла на протяжении многих лет отказаться от ежемесячного присвоения шести тысяч.
ну радуется не одна Молодых , а многие меха на гармошке рвут... справедливость восторжествовала пусть с трудом, но все таки ...