Алтайские депутаты хотят разрешить митинги в торговых центрах

Изменения в закон "О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края" включили в повестку 50-й сессии АКЗС, которая запланирована на 28 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Одной из важных поправок стало сокращение перечня мест, где нельзя проводить митинги, шествия, демонстрации и собрания. В частности, из него собираются исключить ТЦ и ТРЦ, рынки и прилегающую к домам территорию.

"Также предлагается признать утратившей силу норму, предусматривающую общий запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций на территориях, располагающихся ближе 50 метров от железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов", – уточнил председатель комитета АКЗС по правовой политике Денис Голобородько.

Изменения в закон связаны с необходимостью привести местное законодательство в соответствие с новыми федеральными законами.

Ранее amic.ru писал, что депутаты Заксобрания Алтайского края отменили норму закона, которая запрещала проводить митинги ближе 50 метров от зданий администраций и правоохранительных органов.