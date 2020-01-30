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Митингуй, не митингуй. На Алтае разрешили проводить акции протеста у зданий МВД и ФСБ

, ИА "Амител", Александра Черданцева
А также зданий прокуратуры, Следкома, администраций и краевого правительства
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Депутаты Заксобрания Алтайского края отменили норму закона, которая запрещала проводить митинги ближе 50 метров от зданий администраций и правоохранительных органов. Решение было принято на сессии в четверг, 30 января, передает из зала заседаний корреспондент портала amic.ru.

Запрет на расстояние ближе полсотни метров отменен в отношении зданий, занимаемых правительством Алтайского края, администрациями муниципальных образований. Шествия, демонстрации и одиночные пикеты проводить можно было как раньше, так и теперь. Также отменен запрет на публичные мероприятия у зданий и территорий МВД, УФСИН, Минобороны, ФСБ, прокуратуры, Следкома, МЧС. 

Как пояснил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов, норма была отменена после решения Конституционного суда (по подобной мере в законе в Республике Коми).

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.01.2020 12:02
- гость -

Получишь 0

30.01.2020 12:08
- гость -

Представляете как удобно перед МВД митинги проводить, удобно им. Не надо далеко ездить, прям горяченьких бери. Красота.

30.01.2020 12:19
- гость -

Анекдот в тему:
Идет митинг на площади. За углом стоит машина со спецназом, и всем выходящим с площади людям задают вопрос: -С митинга? -Да. -Быстро в машину! Следующему: -С митинга? -Да. -Быстро в машину! Следующему: -С митинга? -Нет. -Быстро на митинг и в машину!

30.01.2020 12:43
Холоп

Спрашивать у барина можно ли его поругать? Идиотизм. Пока народ не возьмёт вилы в руки, ничего не изменится.

30.01.2020 13:01
- гость -

А что с той братвой которая приняла ранее закон противоречащий Конституции - они преступники или так - шалунишки?!

30.01.2020 13:06
гость

Осипов - профи????!!!

30.01.2020 13:06
- гость -

Когда коту делать нечего, тот свои яйца лижет.
Вот если кому из людей заняться нечем, то тем вэлкам на любые митинги перед ФСБ и МВД.
Нормальный же человек, не являющийся мазохистом, о таком даже думать не станет, ведь он же нормальный)

30.01.2020 13:41
Дядька

"Митингуй, не митингуй" всё равно получишь....чупа-чупс...
В этом и сущность нашего бытия...

30.01.2020 13:48
Дядька

30.01.2020 13:06 (2)
- гость -
"...он, подобно весьма многим имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка..."
(с)
А.П. Чехов

30.01.2020 15:44
гость

под лежачий камень вода не течет

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