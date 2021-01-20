Алтайская Росгвардия опубликовала видео ДТП с участием служебного автомобиля

Пресс-служба алтайского управления Росгвардии опубликовала видео с камеры уличного наблюдения, на котором запечатлен момент столкновения легкового автомобиля со служебной машиной силового ведомства.

Как говорится в сообщении, экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны спешил на вызов. У дома № 171 по улице Гущина, уходя от столкновения с автомобилем, внезапно изменившим траекторию движения, гвардейцы слетели в канаву, которую вырыли энергетики для проведения ремонта.

"Благодаря реакции, решительным и профессиональным действиям водителя служебного автомобиля удалось избежать серьезных повреждений транспортных средств, коммунальных сетей и, что самое важное, получения травм участниками дорожного движения", – подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Обошлось без пострадавших. По предварительным данным ГИБДД, виновником инцидента стала женщина за рулем легкового автомобиля, которая не убедилась в безопасности маневра.

Как уже сообщал amic.ru, само ДТП произошло в воскресенье, 17 января.