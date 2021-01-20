В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 21 152 – до 3 633 952 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Санкт-Петербурге (+3347 человек за сутки), Москве (+2452) и Московской области (+994). Алтайский край (+193) на 20 января занимает 35-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 3 027 316 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 25 290 пациентов.

Скончались за сутки 597 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 67 220 летальных исходов.

Ранее эксперт раскрыл фактор, повышающий риск заражения коронавирусом на 250%.