14 больных ковидом скончались в Алтайском крае за сутки

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 14 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1797.

За прошедшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 193 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 36 929 человек. Выздоровел 32 971 человек (+82 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 54, Бийск, Рубцовск – по 16 заболевших, Славгород – 9, Яровое – 8, Локтевский, Шелаболихинский районы – по 6 заболевших, Заринск, Поспелихинский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Новичихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Угловский районы – по 4 заболевших, Алейск, Каменский, Краснощековский, Немецкий национальный, Родинский, Троицкий районы – по 3 заболевших, Быстроистокский, Волчихинский, Змеиногорский, Кулундинский, Курьинский, Смоленский, Тальменский, Тогульский районы – по 2 заболевших, Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Красногорский, Мамонтовский, Первомайский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 387 пациентов, из них 113 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 768 коек.

Ранее главный врач барнаульской больницы № 11 Андрей Коломиец рассказал amic.ru, каков эффект вакцины "Спутник V" на самом деле и защитит ли она от "британского" штамма коронавируса.