Два новых почетных звания появятся в Алтайском крае

В Алтайском крае должны появиться два новых почетных звания – "Заслуженный работник пожарной охраны" и "Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности". С таким предложением выступило региональное правительство. Теперь слово за депутатами АКЗС. Они рассмотрят инициативу на очередной сессии 28 января.

Как напоминает пресс-служба регионального парламента, сейчас в законе "О наградах Алтайского края" прописано уже 21 почетное звание. Такой статус получают артисты, журналисты, дорожники, врачи, деятели науки, культуры и т.д.

Ранее amic.ru сообщал, что в конце сентября 2020 года депутаты АКЗС выбрали новых почетных граждан Алтайского края. Ими стали организатор женского движения в регионе Надежда Ремнева и заслуженный работник культуры РСФСР, основатель оркестра русских народных инструментов и первой детской школы искусств в крае Валентин Власов.