Барнаул признали лучшим торговым городом России

Барнаул выиграл в номинации "Лучший торговый город" по итогам конкурса "Торговля России 2020", сообщает пресс-служба городской администрации.

Диплом победителя подписал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"При приятии решения конкурсной комиссией анализировался целый комплекс критериев: темпы развития отрасли, наличие разноформатной торговли, учитывался бизнес-климат по отзывам общественных объединений предпринимателей, динамика роста торговых объектов и другие", – уточнили в мэрии.

Стоит отметить, что конкурс пользуется высокой популярностью. Так, в 2020 году на участие в нем подали 870 заявок. Более 550 из них прошли отбор.

Вместе с Барнаулом главную награду в номинации вручили Екатеринбургу и Зеленограду.

Ранее amic.ru писал, что финансовый университет при правительстве РФ изучил качество жизни в российских городах с населением свыше 250 тысяч человек и поставил Барнаул на 73-е место из 75.