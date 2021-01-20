Барнаул признали лучшим торговым городом России

Барнаул выиграл в номинации "Лучший торговый город" по итогам конкурса "Торговля России 2020", сообщает пресс-служба городской администрации.
Диплом победителя подписал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"При приятии решения конкурсной комиссией анализировался целый комплекс критериев: темпы развития отрасли, наличие разноформатной торговли, учитывался бизнес-климат по отзывам общественных объединений предпринимателей, динамика роста торговых объектов и другие", – уточнили в мэрии.
Стоит отметить, что конкурс пользуется высокой популярностью. Так, в 2020 году на участие в нем подали 870 заявок. Более 550 из них прошли отбор.
Вместе с Барнаулом главную награду в номинации вручили Екатеринбургу и Зеленограду.
Ранее amic.ru писал, что финансовый университет при правительстве РФ изучил качество жизни в российских городах с населением свыше 250 тысяч человек и поставил Барнаул на 73-е место из 75.
Комментарии
ну вот
значит автобусы и трамваи нам не нужны!!!!!
Это чего, значит во всей стране ещё хуже!???
И природа уникальная,и климат замечательный. Рай для туристов! Лучший торговый город! Уникальный край!
Так почему мы читаем:" Барнаул оказался одним из худших городов России по качеству жизни. 73-е место из 75."
"Алтайский край стал лидером среди самых болеющих регионов"
Почему" АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ОКАЗАЛСЯ НА ПРЕДПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В РОССИИ ПО РАЗМЕРУ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В ЭКОНОМИКЕ".
Что происходит? В чем причина?
20.01.2021 17:16
- гость -
И природа уникальная,и климат замечательный. Рай для туристов! Лучший торговый город! Уникальный край!
Так почему мы читаем:" Барнаул оказался одним из худших городов России по качеству жизни. 73-е место из 75."
"Алтайский край стал лидером среди самых болеющих регионов"
Почему" АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ОКАЗАЛСЯ НА ПРЕДПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ В РОССИИ ПО РАЗМЕРУ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В ЭКОНОМИКЕ".
Что происходит? В чем причина?
В единоросах
Давно пора понять, что все эти рейтинги, конкурсы и т.д. - полная чушь.