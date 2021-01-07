Барнаул оказался одним из худших городов России по качеству жизни

Финансовый университет при правительства РФ изучил качество жизни в российских городах с населением свыше 250 тысяч человек и поставил Барнаул на 73 место из 75.

Согласно докладу, краевая столица набрала 56 баллов в итоговом рейтинге. Хуже всего исследователи оценили уровень благосостояния, оценив его на 39 баллов. По распространенности "деструктивного" поведения населения Барнаул оценили на 65 баллов, а по показателю "конфликтность социальной среды" – на 52 балла.

Последнее место в рейтинге заняла Чита, предпоследнее – Волгоград. Лучшими городами исследователи признали Москву, Санкт-Петербург и Грозный.