Барнаул оказался одним из худших городов России по качеству жизни

Финансовый университет при правительства РФ изучил качество жизни в российских городах с населением свыше 250 тысяч человек и поставил Барнаул на 73 место из 75.
Согласно докладу, краевая столица набрала 56 баллов в итоговом рейтинге. Хуже всего исследователи оценили уровень благосостояния, оценив его на 39 баллов. По распространенности "деструктивного" поведения населения Барнаул оценили на 65 баллов, а по показателю "конфликтность социальной среды" – на 52 балла.
Последнее место в рейтинге заняла Чита, предпоследнее – Волгоград. Лучшими городами исследователи признали Москву, Санкт-Петербург и Грозный.
Комментарии
Жители горы возят ребятишек в школы и сады на первомайке. Про индустриальный район лучше не комментировать
одним из худшим
Грамотеи...
Президент Владимир Путин отстоял рождественское богослужение в храме в Новгородской области.
После богослужения президент рассказал журналистам о том, что «надежда и ожидание чуда - это та самая звезда, которая освещает жизненный путь человека и поддерживает его в самые сложные моменты.»
Так что, барнаульцы, - хотите жить достойно, то надейтесь и ждите чуда…
7.01.2021 19:10
Тед
Жители горы возят ребятишек в школы и сады на первомайке. Про индустриальный район лучше не комментировать
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Сними квартиру, где школа или садик, свою сдай, если школа так актуально.