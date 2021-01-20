Доктор Комаровский опроверг полезность занятий спортом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг суждение о пользе спорта для организма. По его словам, зачастую люди путают это понятие с физкультурой.

"Спорт ставит целью победить. Это – соревнование... Это никакого отношения к здоровью не имеет. У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни. Более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм, профессиональных проблем со здоровьем, никакими особыми долгожителями они не являются", – рассказал специалист на своем YouTube-канале.

Медик призвал не рассматривать спорт как цель стать здоровее. Вместо этого он рекомендует умеренные занятия физкультурой, которая как раз и нацелена на укрепление организма.

Ранее доктор Александр Мясников назвал причину не отказываться от алкоголя. По его словам, малые дозы спиртного, напротив, могут оказывать благоприятный эффект в плане профилактики сердечных болезней и диабета.