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Виктор Томенко потерял девять позиций в российском медиарейтинге

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края занял 45-е место
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края занял 45-е место из 85 в медиарейтинге глав российских регионов по результатам деятельности за 2020 год. Итоги исследования компании "Медиалогия" есть в распоряжении amic.ru.

Рейтинг глав регионов строится на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия губернаторов в информационном поле. Величина индекса зависит от цитируемости в СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикаций и других показателей.

Первую позицию занял мэр Москвы Сергей Собянин. На второй строчке глава Московской области Андрей Воробьев. Замкнул тройку губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Наименее медийным губернатором страны аналитики назвали Вячеслава Гладкова (Белгородская область).

Первое место сибирского рейтинга "Медиалогия" отдала губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. На второй строчке губернатор Новосибирской области Андрей Травников, на третьей – глава Омской области Александр Бурков. Замкнули пятерку лучших Серегей Цивилев (Кемеровская область) и Виктор Томенко.

Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом Виктор Томенко в общероссийском рейтинге опустился на девять позиций, а в сибирском – на две.

Ранее amic.ru писал, что по итогам ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко поднялся на восемь строчек (с 77-й на 69-ю) в рейтинге влияния глав субъектов РФ 2020 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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