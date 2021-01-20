В ОНФ раскритиковали уборку снега в Барнауле

Фото: ОНФ

Представители ОНФ по итогам акции "Снежный десант" выразили недовольство качеством уборки снега с барнаульских улиц. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе организации.

"Даже в центральной части города — на улицах Гоголя, Пролетарской, Песчаной, на Комсомольском и Социалистическом проспектах, на Обском бульваре и в других местах — проезжие части, парковочные карманы и тротуары не очищаются должным образом, в результате образуются снежные завалы", — констатировала координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Алтайском крае Евгения Гущина.

По ее словам, также есть претензии к очистке подходов к пешеходным переходам и парковочных мест для инвалидов.

В связи с этим ОНФ обратился в мэрию Барнаула с призывом обеспечить безопасность людей на дорогах и тротуарах.

Особое внимание активисты рекомендовали уделить тем дорогом, где произвели ремонт по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", так как это позволит сохранить действие обязательств подрядчиков по гарантийному ремонту.

Ранее amic.ru публиковал видео, где житель краевой столицы с лопатой чистит дорогу. Судя по записи, ранее по ней прошла снегоочистительная техника. Коммунальщики сгребли снег так, что он перекрыл проезд автомобилям, и одному из водителей пришлось взяться за лопату, чтобы очистить проезд.