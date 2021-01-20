Дмитрий Песков объяснил, на чем строится идеология Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил составляющие идеологии Владимира Путина. Его слова приводит "Российская газета".

"Основная идеология Путина – это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина, вот основа идеологии Путина", – сказал представитель Кремля, отметив, что все остальное, в том числе внешнеполитические цели главы государства и отношения с другими странами, также основываются на этой цели.

Он добавил, что Путину весьма близки идеи либерализма, но не те, что популярны в Америке, а те, которые основываются на национальных особенностях России. При этом президент, по словам Пескова, есть и будет сторонником развития российско-американских отношений, хоть за океаном на этот настрой в последние годы не отвечают взаимностью.

Ранее Владимир Путин раскрыл секрет лидерства в XXI веке. Он заметил, что для этого нужно формировать лучшие возможности для самореализации человека.