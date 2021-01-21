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Новости

Джозеф Байден вступил в должность президента США

, ИА "Амител"
Демократ произнес торжественную клятву
Фото: voicesevas.ru

Фото: voicesevas.ru

20 января в Капитолии Джозеф Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов. Политик от демократической партии принес торжественную клятву в присутствии политиков, чиновников и звезд шоу-бизнеса.

В частности, на церемонии присутствовали бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший. Гимн государства исполнила Леди Гага.

Дональд Трамп на церемонию не прибыл. По его словам, он оставил на рабочем месте для преемника записку.

Напомним, что 15 декабря выборщики утвердили Джозефа Байдена новым президентом США. Байден получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Его конкурент, действующий президент от Республиканской партии Дональд Трамп, получил 232 голоса.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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