Выборщики утвердили Джозефа Байдена новым президентом США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден получил необходимые для победы голоса коллегии выборщиков.
Согласно данным на официальном сайте выборов главы государства, Байден получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Его конкурент, действующий президент от Республиканской партии Дональд Трамп, получил 232 голоса.
Коллегия утверждает две кандидатуры – нового президента и вице-президента США, которые являются единственными должностными лицами, избираемыми на федеральном уровне. Всего для победы в президентской гонке достаточно получить 270 голосов выборщиков.
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