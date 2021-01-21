Врачи назвали распространенный признак развития рака на ладонях

Врачи назвали рубцы на ладонях одним из первых симптомов рака. Согласно мнению онкологов, около 90% случаев рубцевания ладоней связано с внутренними злокачественными новообразованиями.

Как отмечает Express, наличие рубцов с краями черного цвета является сигналом париллярно-пигментной дистрофии кожи. По этому симптому рак желудка выявляется в 35% случаев, а рак легких – в 11%.

В тех случаях, когда ткань изменяется без пигментации, врачи часто обнаруживают онкологические заболевания легких. Причем рубцы могут служить сигналом о злокачественных образованиях на голове или в мочеполовых путях. По этой причине врачи советуют обращать внимание на ладони.

Как ранее сообщил amic.ru, врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг суждение о пользе спорта для организма. По его словам, зачастую люди путают это понятие с физкультурой.