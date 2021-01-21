Врачи назвали распространенный признак развития рака на ладонях

Врачи назвали рубцы на ладонях одним из первых симптомов рака. Согласно мнению онкологов, около 90% случаев рубцевания ладоней связано с внутренними злокачественными новообразованиями.
Как отмечает Express, наличие рубцов с краями черного цвета является сигналом париллярно-пигментной дистрофии кожи. По этому симптому рак желудка выявляется в 35% случаев, а рак легких – в 11%.
В тех случаях, когда ткань изменяется без пигментации, врачи часто обнаруживают онкологические заболевания легких. Причем рубцы могут служить сигналом о злокачественных образованиях на голове или в мочеполовых путях. По этой причине врачи советуют обращать внимание на ладони.
Как ранее сообщил amic.ru, врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг суждение о пользе спорта для организма. По его словам, зачастую люди путают это понятие с физкультурой.
Комментарии
Врачи назвали распространенный признак развития раздела медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения на ладонях.
а как это выглядит?
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