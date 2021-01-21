Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять аккаунты с призывами к участию в митингах

Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети "ВКонтакте" удалять аккаунты, на которых есть призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Ранее такое требование получила и другая социальная сеть – TikTok.
Согласно опубликованному сообщению на сайте ведомства, в соцсети выявили аккаунты, с которых размещались призывы на несогласованные митинги. По мнению надзорного органа, руководство должно немедленно принять меры и пресекать подобные действия. Основанием для уведомления стало требование Генпрокуратуры.
Напомним, что ранее оппозиционер Алексей Навальный выпустил расследование о "дворце для Путина", якобы построенном под Геленджиком. Ныне арестованный борец с коррупцией утверждает, что на постройку и обустройство зданий, виноградных плантаций и организацию производства вина на этой территории якобы потратили около 100 млрд рублей.
Комментарии
Демократичная демократия
Демократичная демократия
все в рамках ст. 75.1 обновленной в целях обеспечения политической солидарности...
21.01.2021 09:33
- гость -
Демократичная демократия
Это вы про США))) Берём пример. Пока у нас за политические предпочтения из самолёта не выгоняют
Также смешно как и не называть своего политического оппонента по имени, фамилии или опустить телевидение в такой мрак, что люди просто вынуждены переходить в интернет чтобы не сойти с ума.
Это про митинг за освобождение Навального или против воровства президента, тот что состоится 23.01.21 в 14.00
Корейцы северные нас не аннексируют?
21.01.2021 10:08
Fkt
Фа Кну Тый, а ты пойдешь на митинг за Олешку?
ст.31 Конституции России - митинг законный, а вот тот кто должен согласовать - он обязан согласовать и без вариантов так как он не может быть выше конституции у него нет таких полномочий в принципе запретить митинг, разве это не так?
21.01.2021 10:08
Fkt
Это про тот митинг, который против коррумпированного правительства и незаконного уголовного преследования оппозиции, который состоится 23.01.21 в 14.00.
Есть с кого примеры брать. Мировой гегемон на днях всем показал, и не даст соврать...
Детям на митингах нечего делать! На любых !
Хоть за власть, хоть против власти.
Боятся...! Индикатор недовольства наверно в красной зоне
21.01.2021 10:53
Иsтина
Детям на митингах нечего делать! На любых !
Хоть за власть, хоть против власти.
А организаторам это и надо. Показать зверский режим перед "прогрессивными" странами. Под лозунгом " Детский сад и школьники против Путина" Забыли уже, как с малышами ходили на митинги, подставляя детей и провоцируя полицию. А рядом десятки камер снимают с нужного ракурса.
Админы почему сразу нарушаем закон?
21.01.2021 11:10
- гость -
Боятся...! Индикатор недовольства наверно в красной зоне
Организаторы митинга все находятся за рубежом: Ходорковский, Верзилов и компания. Слабо приехать и возглавить в Москве. Науськивают из за границы.
...... "" Забыли уже, как с малышами ходили на митинги, подставляя детей и провоцируя полицию. А рядом десятки камер снимают с нужного ракурса."
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Зато не забыли, как малышами и с малышами ходили на Первомайские демонстрации!!!
Зато не забыли, как малышами и с малышами ходили на Первомайские демонстрации!!!
Ага, и попробуй туда не пойди)))