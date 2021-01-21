Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалять аккаунты с призывами к участию в митингах

Роскомнадзор потребовал от руководства социальной сети "ВКонтакте" удалять аккаунты, на которых есть призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Ранее такое требование получила и другая социальная сеть – TikTok.

Согласно опубликованному сообщению на сайте ведомства, в соцсети выявили аккаунты, с которых размещались призывы на несогласованные митинги. По мнению надзорного органа, руководство должно немедленно принять меры и пресекать подобные действия. Основанием для уведомления стало требование Генпрокуратуры.

Напомним, что ранее оппозиционер Алексей Навальный выпустил расследование о "дворце для Путина", якобы построенном под Геленджиком. Ныне арестованный борец с коррупцией утверждает, что на постройку и обустройство зданий, виноградных плантаций и организацию производства вина на этой территории якобы потратили около 100 млрд рублей.