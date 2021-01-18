Суд вынес вердикт по делу Алексея Навального

Суд рассмотрел ходатайство правоохранительных органов о заключении под стражу известного российского борца с коррупцией Алексея Навального.

Заседание проходило 18 января в отделении полиции в подмосковных Химках. Подсудимый выразил недоумение в связи с местом судебного заседания и тем, что стороне защиты не дали достаточного времени ознакомиться с материалами дела.

"Меня на одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатом, я пришел сюда, а здесь происходит заседание химкинского суда", — заявил Навальный, назвав подобное "наивысшей степенью беззакония".

В полиции выездное заседание объяснили отсутствием у подсудимого актуальных результатов теста на коронавирусную инфекцию.

По итогам совещания, суд принял решение удовлетворить ходатайство полиции. Навальному назначена мера пресечения в виде 30 суток ареста.

Ранее amic.ru писал о том, что ФСИН обвинила Навального в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции и обратилась в суд, чтобы заменить условный срок на реальный. Причиной назвали уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции.