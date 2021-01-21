В России могут отменить транспортный налог для автомобилей на газе

Минэкономразвития изучает возможность снижения либо полной отмены транспортного налога для владельцев авто, работающих на природном газе. Такая практика уже существует в ряде регионов, однако льготы планируют вывести на федеральный уровень.

Как пишут "Известия" со ссылкой на представителя ведомства, в министерстве считают, что переход на "чистый" транспорт поможет снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов.

Кроме того, в Минэкономразвития собираются предоставить субсидии покупателям авто с объемом двигателя до 1 литра и прорабатывают возможности стимулирования производителей экологического транспорта. В ведомстве подсчитали, что изменения помогут снизить потребление бензина и дизельного топлива к 2030 году на 11 млн тонн в год. Сейчас этот показатель составляет около 70 млн тонн.