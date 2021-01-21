В России могут отменить транспортный налог для автомобилей на газе

Минэкономразвития изучает возможность снижения либо полной отмены транспортного налога для владельцев авто, работающих на природном газе. Такая практика уже существует в ряде регионов, однако льготы планируют вывести на федеральный уровень.
Как пишут "Известия" со ссылкой на представителя ведомства, в министерстве считают, что переход на "чистый" транспорт поможет снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов.
Кроме того, в Минэкономразвития собираются предоставить субсидии покупателям авто с объемом двигателя до 1 литра и прорабатывают возможности стимулирования производителей экологического транспорта. В ведомстве подсчитали, что изменения помогут снизить потребление бензина и дизельного топлива к 2030 году на 11 млн тонн в год. Сейчас этот показатель составляет около 70 млн тонн.
Комментарии
"переход на "чистый" транспорт поможет снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов." Лошадей, коров надо убрать и газов будит меньше, мы это слышали. Делать надо чистое топливо и проблем не будит. Залил чистый спирт и поехал. Зачем вам газ. Машина на спирте идет отлично. Цена литра как у бензина, что мешает.
Могут но не смогут.
Вот у меня гибрид - бензин / электро . Когда мне снизят ?
переход на "чистый" транспорт поможет снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов.
что при сжигании бензина имеем СО2, что при сжигании метана имеем СО2...
и хде снижение выбросов парниковых газов )))
Вот у меня гибрид - бензин / электро . Когда мне снизят ?
тебе наоборот повышать надо, так как при производстве аккумуляторов ого-го сколько вредных веществ выделяется в атмосферу )))