Сотрудники аваркома подрались за клиента в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" сняли на видео двух сотрудников аваркома, которые подрались за клиента. Запись опубликовали в социальных сетях.

В комментариях под постом пользователи поделились своими историями взаимоотношений с аварийным комиссариатом. Один из подписчиков сообщества рассказал, что не в первый раз видит, как к одному клиенту после ДТП приезжают сразу несколько специалистов, но драк между ними он никогда не видел.

Обстоятельства случившегося, как и последствия драки остаются неизвестны.

Ранее amic.ru писал о том, что россияне устроили драку в магазине из-за неправильно надетой маски.