Четыре алтайские школы перешли на дистант из-за проблем с отоплением

В Алтайском крае из-за проблем с отоплением школьников переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В учебных заведениях Ребрихи, Славгорода, Баевского и Целинного районов в классах температура воздуха не поднимается выше 16 градусов, а в некоторых кабинетах термометры и вовсе показывают около 10 градусов.

Ранее на холод в школе жаловались жители станции Озерки. По их словам, из-за отсутствия отопления в классах детям приходилось сидеть в куртках. Термометры в кабинетах показывали около 15 градусов. Администрации школы пришлось сократить время занятий.