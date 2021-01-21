Владимир Путин заявил о "сохраняющихся факторах" нестабильности экономики

Президент России Владимир Путин заявил о сохраняющихся факторах нестабильности развития экономики. По его словам, они вызваны последствиями пандемии коронавируса, вынужденными ограничениями и нарушением глобальных кооперационных и торговых связей.

"Сейчас везде сохраняются факторы нестабильности экономического развития", – сказал глава государства во время совещания по экономическим вопросам.

Согласно стенограмме, которая приведена на сайте Кремля, в сложившихся условиях необходимо быстро принимать решения, которые помогут выйти из кризисной ситуации как жителям страны, так и предпринимателям.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил составляющие идеологии Владимира Путина. По его словам, "это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина".