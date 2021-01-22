Врач назвал простые способы продлить жизнь

Британский врач-терапевт Тим Лебенс рассказал, как увеличить продолжительность жизни. Оказалось, для этого достаточно придерживаться нескольких правил в вопросе питания, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, в первую очередь нужно отказаться от употребления сахара и сократить потребление соли. Также необходимо есть растительную пищу: чечевицу, горох, орехи, нут и овощи. Эти продукты содержат жизненно важные для организма питательные вещества, белки и углеводы.

При этом важно не переедать. Для этого нужно есть медленно и использовать небольшие тарелки. По словам Лебенса, кишечнику требуется порядка 20 минут, чтобы сообщить мозгу о сытости. Напоследок специалист порекомендовал выпивать не меньше двух литров жидкости в сутки.

Ранее врачи перечислили 12 правил, которые позволят быстрее сбросить вес. При этом придерживаться какой-либо диеты вовсе необязательно.