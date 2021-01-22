"Гигантская придорожная шашлычная". Илья Варламов о новом ж/д вокзале в Алтайском крае

Блогер-урбанист Илья Варламов резко раскритиковал капитальный ремонт железнодорожного вокзала на станции Тягун в Алтайском крае. По его словам, это было типовое милое советское здание, которое поразил "вирус евроремонта".

В своем блоге Варламов отметил, что последние несколько лет краевые власти заняты имиджевым проектом – созданием спортивно-туристического кластера. В 2017 году в поселке Тягун заработал горнолыжный комплекс, и под такое дело решили обновить и вокзал.

"В самом по себе решении модернизировать вокзал ничего плохого нет. Как обычно подкачала реализация. Раньше вокзал Тягуна был типовым, но милым советским зданием... Я даже не знаю, с чем это сравнить... То ли гигантская придорожная шашлычная, то ли ФОК середины нулевых в каком-нибудь селе. Но точно не здание, которое должно встречать туристов и спортсменов со всей страны", – поделился Варламов.

В частности, блогеру не понравилось то, что фасад здания облицевали керамогранитом, а также сделали плохие заборчики.

"Начальник станции Тягун Владимир Крылов считает, что сейчас этот вокзал – "самый красивый по этому направлению". Боюсь представить, что они там еще наремонтировали", – заключил Варламов.

Напомним, губернатор Виктор Томенко 21 января лично открыл новый железнодорожный вокзал в Тягуне стоимостью 206 миллионов рублей. Деньги выделили РЖД. Они пошли не только на капитальный ремонт здания, но и на обновление инфраструктуры станции в целом.