"Гигантская придорожная шашлычная". Илья Варламов о новом ж/д вокзале в Алтайском крае

Блогер-урбанист Илья Варламов резко раскритиковал капитальный ремонт железнодорожного вокзала на станции Тягун в Алтайском крае. По его словам, это было типовое милое советское здание, которое поразил "вирус евроремонта".
В своем блоге Варламов отметил, что последние несколько лет краевые власти заняты имиджевым проектом – созданием спортивно-туристического кластера. В 2017 году в поселке Тягун заработал горнолыжный комплекс, и под такое дело решили обновить и вокзал.
"В самом по себе решении модернизировать вокзал ничего плохого нет. Как обычно подкачала реализация. Раньше вокзал Тягуна был типовым, но милым советским зданием... Я даже не знаю, с чем это сравнить... То ли гигантская придорожная шашлычная, то ли ФОК середины нулевых в каком-нибудь селе. Но точно не здание, которое должно встречать туристов и спортсменов со всей страны", – поделился Варламов.
В частности, блогеру не понравилось то, что фасад здания облицевали керамогранитом, а также сделали плохие заборчики.
"Начальник станции Тягун Владимир Крылов считает, что сейчас этот вокзал – "самый красивый по этому направлению". Боюсь представить, что они там еще наремонтировали", – заключил Варламов.
Напомним, губернатор Виктор Томенко 21 января лично открыл новый железнодорожный вокзал в Тягуне стоимостью 206 миллионов рублей. Деньги выделили РЖД. Они пошли не только на капитальный ремонт здания, но и на обновление инфраструктуры станции в целом.
Комментарии
"Илья Варламов о новый ж/д вокзал в Алтайском крае" Редакция! Падежи исправьте в заголовке!
Надеюсь, когда-нибудь, появятся умные люди в руководстве. А не эти пенсионеры, которые плодят убогость в стране.
Хорошо быть блогером. Пошел бы да сам сделал лучше. Не начальником, а рабочим, руками бы поработал.
Это он ещё не знает, что Тягун - деревушка в тайге, где вокзал за 206 000 000 рублей просто пир во время чумы.
- гость -
Хорошо быть блогером. Пошел бы да сам сделал лучше. Не начальником, а рабочим, руками бы поработал.
Думаю, если бы Варламова пригласили бы экспертом (а он дипломированный специалист по градостроению), конечный результат был бы отличный.