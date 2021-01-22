Россиянам назвали способ снизить риск заражения коронавирусом

Чтобы избежать заражения ковидом, необходима возможность дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, даже во время сна. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По слова специалиста, наибольший вред коронавирус наносит легким человека, поэтому на возможность заражения и на тяжесть течения болезни влияет то, чем дышит человек. Поэтому Болибок призвал очищать от пыли спальни, поскольку именно там люди проводят большую часть времени. Как подчеркнул врач, во всех остальных помещениях человек находится в бодрствующем состоянии, поэтому способен контролировать качество воздуха и в случае чего проветрить комнату или покинуть ее.

Как уже писал amic.ru, ранее китайские ученые нашли "запасной вход" коронавируса в легкие.