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Россиянам назвали способ снизить риск заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
По словам специалиста, нужен чистый воздух
pixabay.com

pixabay.com

Чтобы избежать заражения ковидом, необходима возможность дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, даже во время сна. Об этом в интервью радио Sputnik  рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По слова специалиста, наибольший вред коронавирус наносит легким человека, поэтому на возможность заражения и на тяжесть течения болезни влияет то, чем дышит человек. Поэтому Болибок призвал очищать от пыли спальни, поскольку именно там люди проводят большую часть времени. Как подчеркнул врач, во всех остальных помещениях человек находится в бодрствующем состоянии, поэтому способен контролировать качество воздуха и в случае чего проветрить комнату или покинуть ее.

Как уже писал amic.ru, ранее китайские ученые нашли "запасной вход" коронавируса в легкие.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

22.01.2021 12:34
- гость -

Барнаул вошел в число городов с самым грязным воздухом в России.
Барнаул по итогам 2018 года оказывался в числе городов России, где отмечен очень высокий уровень загрязнения воздуха – всего в стране таких населенных пунктов 22

Если у вас нет бункера с хорошим воздушным фильтром, то или дышите тем что есть или переезд.

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