Ученые нашли "запасной вход" коронавируса в легкие

Китайские ученые провели исследование, по итогам которого доказали, что у коронавируса есть "запасной вход" в легкие – мембранный блок, который ранее не рассматривали как рецептор, способствующий распространению SARS-CoV-2 в клетках дыхательных путей. Об этом сообщает газета "Известия".

Ранее была очевидна роль рецептора ACE2, но работа ученых показала, что он намного активнее в почках и органах пищеварения. Исходя из крайне низкой экспрессии ACE2 в легких, исследователи стали искать рецептор для дыхательной системы. Им это удалось.

Ученые доказали, что в легких за распространение вируса отвечает тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) – мембранный белок, который связан с передачей сигналов от соединительных тканей во внутреннюю среду клетки. Его отключение сильно снижало количество вирусных копий в клетках легких.

Специалисты полагают, что открытие КНР поможет в разработке более эффективного лекарства, которое будет блокировать нужные рецепторы и тем самым снизит поражение легких.