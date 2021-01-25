Горнодобывающая компания Алтая договорилась о сотрудничестве с учебными заведениями

Учебный центр АО "Сибирь-Полиметаллы" и Рубцовский аграрно-промышленный техникум (РАПТ) договорились с учебными заведениями Урала о совместной подготовке специалистов и преемственности обучения.

"Ежегодно производственные мощности АО "Сибирь-Полиметаллы" растут, а значит, увеличивается потребность в дипломированных специалистах. Вместе с РАПТ мы выстраиваем систему подготовки квалифицированных кадров для предприятия", – говорит начальник учебного центра Екатерина Осипенко.

В январе представители предприятия и Рубцовского аграрно-промышленного техникума посетили образовательные учреждения Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В делегацию вошли начальник учебного центра АО "Сибирь-Полиметаллы" Екатерина Осипенко, а также директор РАПТ Александр Карпенко и преподаватель по направлениям "Обогащение полезных ископаемых" и "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" Светлана Дятлова. В ходе визита был изучен опыт построения системы непрерывного образования с использованием ресурсов организаций и промышленных предприятий.

Также в результате встречи Рубцовский аграрно-промышленный техникум и Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова подписали договор о сотрудничестве. Образовательные учреждения обозначили ориентиры по совместному формированию цифровой образовательной среды в сфере подготовки специалистов по горному делу. Кроме того, Верхнепышминский механико-технологический техникум "Юность" и РАПТ договорились о взаимодействии в части реализации образовательных программ на базе Рубцовского техникума.

В свою очередь, Уральский государственный горный университет, начиная с 2021 года, начнет выделять квоты для выпускников Рубцовского аграрно-промышленного техникума при поступлении в вуз. Ежегодно планируется предоставлять 10 бюджетных мест.

Синхронизация образовательных программ по ряду дисциплин позволит выпускникам РАПТа сократить срок обучения в высшем учебном заведении с 5,5 года до 3,5-4 лет. После завершения учебы выпускников УГГУ гарантированно обеспечат рабочими местами в АО "Сибирь-Полиметаллы".