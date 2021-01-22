Около 90 снегоуборочных машин чистят дороги Барнаула 22 января

Дорожники Барнаула готовы к работе в условиях штормпрогноза, который передали на ближайшие двое суток. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в пятницу, 22 января, для уборки улиц краевой столицы на линию вывели порядка 90 спецмашин, 20 из которых – наемные. В каждом районе города работают автогрейдеры и фронтальные погрузчики. Также к работам привлекли до 16 коммунальных дорожных машин и до семи тракторов, оборудованных щетками для прометания дорог и тротуаров.

Горожан призывают по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. В противном случае водителям следует соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

Ранее новые мини-погрузчики начали убирать снег с тротуаров Барнаула. Городскому бюджету техника обошлась более чем в 16 млн рублей.