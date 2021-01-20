Новые мини-погрузчики начали убирать снег с тротуаров Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Новые мини-погрузчики приступили к уборке снега с тротуаров Барнаула в среду, 20 января. Техника уже успела поработать на пересечении проспекта Красноармейского и Строителей у кинотеатра "Мир", сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас мини-погрузчики Ant-1000 с ковшами заняты на уборке снега по улицам Цеховая и Шукшина, а также на проспекте Сибирском и в поселке Южном, отметили в горадминистрации.
Там также напомнили, что в январе "Автодорстрой" получил пять мини-погрузчиков этой модели. В зависимости от задач их могут оборудовать ковшом, щеткой или шнекоротором. Городскому бюджету техника обошлась более чем в 16 млн рублей.
Комментарии
почистите тротуар вдоль стоянки у гостиницы Барнаул, люди ходят по протоптанной тропинке, на которую паркуются машины
Ну че отфотали! До следующей фотосессии мы их не увидим на дорогах и тратуарах города.
20.01.2021 15:35
- гость -
Конечно. Ибо трАтуаров в городе попросту нет.