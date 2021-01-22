149 снегоуборочных машин будут работать на улицах Барнаула в ночь на 23 января

149 единиц снегоуборочной техники, 55 из которых — наемные, будут работать на дорогах Барнаула в ночь на 23 января. В уборке снега задействуют комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики, сообщили в мэрии.

Днем в субботу, 23 января, на линию планируют вывести 98 спецмашин, в том числе 20 наемных. В горадминистрации также отметили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями "Автодорстрой" работает в усиленном режиме.

Ранее amic.ru писал, что дорожники Барнаула готовы к работе в условиях штормпрогноза, который передали на ближайшие двое суток.