Шукшинские кустарники уничтожили при уборке снега в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы выразили недовольство качеством работ по очистке снега рядом с памятником на улице Василия Шукшина.

Кадры, на которых видны последствия неаккуратной работы, опубликовали в группе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Второй год подряд вот так халатно расчищают тротуар. В прошлом году трактор, разворачиваясь прямо в центре аллеи, уничтожил несколько кустов. Вместо них теперь пустое место, – возмущается автор поста. – И вот "работа" этого года. Ломают беспощадно уже большие красивые кустарники! И что же мы увидим летом?"

Ранее amic.ru писал, что на уборку снега на улице Шукшина направили мини-погрузчики Ant-1000 с ковшами. В январе "Автодорстрой" приобрел пять единиц такой техники суммарной стоимостью более 16 млн рублей.