Умерла актриса из сериала "Остаться в живых"

Звезда сериалов "Вавилон-5" и "Остатья в живых" Мира Фурлан скончалась в возрасте 65 лет. Из Twitter-аккаунта артистки следует, что ее смерть наступила 20 января, но стало известно об этом только сегодня.

Кончину Фурлан также подтвердил создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Майкл Стражински. "Эта ночь полна печали, поскольку наш друг и товарищ ушла той дорогой, по которой мы не можем последовать за ней..." — написал он в Twitter.

Стражински добавил, что уже какое-то время у актрисы были проблемы со здоровьем и близкие надеялись, что она пойдет на поправку. Причина смерти пока не называется.

Мира Фурлан родилась 7 сентября 1955 года в Загребе. В 1991 году она с мужем эмигрировала США. Наиболее известна ролями посла Минбара Деленн в научно-фантастическом сериале "Вавилон-5" (1993-1998) и Даниэль Руссо в сериале "Остаться в живых" (2004-2010).

Напомним, ночью 14 января на 72-м году жизни скончался художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский.