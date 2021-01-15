Умер художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу.

В конце декабря медики рассказали, что Борис Грачевский находится в реанимации городской клинической больницы № 52. Всю информацию о его состоянии должны были передавать родственники.

Источник "РБК" рассказал, что причиной смерти Грачевского стала коронавирусная инфекция. Он заразился 21 декабря и через неделю был госпитализирован. 14 января стало известно, что худрука "Ералаша" ввели в медикаментозную кому.

Информации о времени и месте прощания в Борисом Грачевским пока нет.