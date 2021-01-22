Соцсети: Водитель барнаульской маршрутки обматерил ребенка из-за 3 рублей

Жительница Барнаула пожаловалась на водителя маршрутки №65, который, по ее словам, на глазах пассажиров стал материться на ребенка, у которого не хватило трех рублей на билет.

"Он потом ехал и возмущался "какие пошли тупые дети", — уточнила горожанка на странице "Чёрное и Белое Барнаул" в Instagram. — Я позвонила в диспетчерскую и там особо ответом не удивили, просто "Хорошо, я поговорю с ним".

Ранее amic.ru писал, что жительница Барнаула рассказала о "страшной ситуации", которая произошла с ней и ее восьмилетней дочерью в маршрутке № 6.

Возвращаясь от зубного, женщина и ее дочь начали заходить в салон маршрутки, но водитель внезапно закрыл двери перед лицом матери, когда ребенок был уже внутри. Женщине пришлось бежать за автобусом, но он не остановился.