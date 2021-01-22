СКР возбудил уголовное дело о вовлечении детей в акции протеста

Следственные органы возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия в связи с распространением в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, власти не разрешили массовые мероприятия в связи с эпидемической ситуацией, однако организаторы акций протеста проигнорировали запрет.

"Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января", – констатировала Петренко.

Ранее amic.ru писал, что депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов призвал население провести выходные с детьми и не пускать их на несогласованные акции протеста.

А в родительских чатах Барнаула рассылаются памятки о том, что родителям грозят существенные штрафы за участие несовершеннолетних в митингах.