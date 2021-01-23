Задержанные на несанкционированном митинге барнаульцы обратились за помощью к КПРФ

Задержанные на несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального жители Барнаула обратились к алтайским коммунистам за помощью.

Согласно сообщению пресс-службы партии, в приемную депутатов АКЗС от КПРФ поступило обращение, в котором говорится о том, что около 20 человек находятся в Железнодорожном РОВД более четырех часов без предъявления обвинения и оформления документов.

Тем временем, по данным "ОВД-Инфо", число задержанных в Алтайском крае выросло до 21 человека: 12 в Барнауле и девять в Бийске. Всего на несанкционированных акциях в России на 19:30 задержали 893 человек, из которых 191 – в Москве, а 139 – в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщил amic.ru, 23 января по меньшей мере три тысячи человек собрались на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Барнауле. Колонна участников двинулась "гулять" по проспекту Ленина до площади Свободы, однако на пересечении с улицей Анатолия силовики перекрыли дорогу.

Сотрудники полиции начали разгонять людей. В этот момент из толпы кто-то начал бросать снежки в правоохранителей, после чего начались задержания.