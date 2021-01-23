Участники несанкционированного митинга в Москве "запинали" автомобиль ФСБ

Участники несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального "запинали" автомобиль Федеральной службы безопасности на Цветном бульваре в Москве. Машина с мигалкой и номерами серии АМР пытался проехать через толпу протестующих, которая продолжает шествие по городу.

На видеозаписи, размещенной "Эхом Москвы" видно, как один из участников акции с разбегу запрыгнул на капот авто и ударил ногами по лобовому стеклу. После этого автомобиль начали закидывать снежками, а другие люди продолжили "запинывать" транспортное средство.

По данным РИА Новости, водителю автомобиля выбили глаз, сейчас он находится в больнице. Всего в ходе протестов пострадали порядка 35 сотрудников силовых ведомств.

К вечеру протестующие собрались возле цирка Никулина. Полиция продолжает задержание протестующих.

Как сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти." со ссылкой на информацию от очевидцев, часть колонны протестующих движется в сторону СИЗО "Матросская тишина", где сейчас под арестом находится Алексей Навальный.

Напомним, что по оценке столичного ГУ МВД в несогласованном мероприятии участвуют около 4 тыс. человек. По оценкам Reuters количество митингующих – не менее 40 тыс. человек.