Макгрегор объяснил причину своего поражения от Порье

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прокомментировал свое поражение в матче-реванше с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257. По словам спортсмена, для победы нужно было чаще выступать.

"Мне не хватило соревновательной практики. Простой сказался. Чтобы выигрывать, надо чаще выступать. Дастин проделал отличную работу. Теперь счёт в нашем противостоянии — 1:1. Мы должны встретиться ещё раз. Я проделаю необходимую работу и вернусь в октагон", — приводит RT слова Макгрегора.

Напомним, турнир UFC 257 состоялся 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. В первом раунде лидировал Макгрегор, однако уже во втором Порье победил нокаутом. Теперь на счету американца 27 побед и шесть поражений. У Макгрегора — 22 победы и четвертое поражение. В 2014 году бойцы уже дрались на ринге — тогда победил Макгрегор.