Юрист рассказал о новых штрафах для водителей в 2021 году

Управляющий партнер компании "Позиция права" Егор Редин рассказал о новых штрафах для автомобилистов, которые появились в России в 2021 году. Его слова приводит агентство "Прайм".

Эксперт рассказал, что теперь водителей за оставление разобранных или брошенных машин ждет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Соответствующая норма уже появилась в КоАП.

Также могут оштрафовать до 2 тысяч рублей за мойку авто в неположенном месте. Проезд и остановка по газонам и другим местам с зелеными насаждениями тоже будет наказываться штрафом от 1,5 до 4 тысяч рублей. Уже от 2 до 5 тысяч рублей штрафа выпишут за стоянку, остановку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам.

Помимо этого, дополнили в этом году и статью об отказе от прохождения медосвидетельствования. Теперь, если в салоне будет несовершеннолетний, то водителю будет грозить 50 тысяч рублей штрафа, а также лишение прав на срок от двух до трех лет.

Как уже писал amic.ru, 10 января в России вступил в силу федеральный закон, внедряющий штрафы за неуплату проезда по платным дорогам. За такое нарушение водителей легковушек оштрафуют на 1,5 тысячи рублей, а владельцев автобусов и грузовиков — на 5 тысяч.