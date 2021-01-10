Новый штраф для автомобилистов ввели в России

10 января 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, внедряющий штрафы за неуплату проезда по платным дорогам. Как пишет "Российская газета", за подобное нарушение штраф для водителей легковых авто составит 1,5 тысячи рублей, а владельцам автобусов и грузовиков придется заплатить 5 тысяч.

Нарушителю выпишут штраф в том случае, если он не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации. При этом если нарушитель, получив такой штраф, оплатит проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то штраф аннулируют.

Если же автолюбитель этого не сделает, то с момента получения штрафа по почте у него будет 10 дней на обжалование и 60 дней – на оплату самого штрафа. При этом уточняется, что уплата штрафа не освобождает от обязанности оплатить проезд по платной автодороге.

Ранее amic.ru сообщал, что МВД России будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что он на самом деле не проводился либо машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Нововведения начнут действовать уже с 1 марта.