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Новости

Новый штраф для автомобилистов ввели в России

, ИА "Амител"
Новая мера предусматривает наказание за неуплату проезда по платным дорогам
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

10 января 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, внедряющий штрафы за неуплату проезда по платным дорогам. Как пишет "Российская газета", за подобное нарушение штраф для водителей легковых авто составит 1,5 тысячи рублей, а владельцам автобусов и грузовиков придется заплатить 5 тысяч.

Нарушителю выпишут штраф в том случае, если он не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации. При этом если нарушитель, получив такой штраф, оплатит проезд в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то штраф аннулируют.

Если же автолюбитель этого не сделает, то с момента получения штрафа по почте у него будет 10 дней на обжалование и 60 дней – на оплату самого штрафа. При этом уточняется, что уплата штрафа не освобождает от обязанности оплатить проезд по платной автодороге.

Ранее amic.ru сообщал, что МВД России будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, если выяснится, что он на самом деле не проводился либо машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Нововведения начнут действовать уже с 1 марта.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.01.2021 11:52
- гость -

Вся суть власти заключается в грабеже своего народа!

10.01.2021 12:03
- гость -

т.е. раньше можно было? )))

10.01.2021 14:13
almas

Нас ждут штрафы не только для автомобилистов:

Россиян будут штрафовать за выращивание и продажу картошки. Статья 10.12 Кодекса об административных правонарушениях обязывает покупать семена в специальных магазинах, если картофель (семена) выращивается на продажу. Если вы купите семена на обычном рынке, а затем продадите часть картофеля соседям, то вас будет ждать штраф до 500 рублей если вы физлицо и до 10 000 для юрлиц.

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