В полиции извинились перед россиянкой за удар в живот на несогласованном митинге

Полицейские извинились перед Маргаритой Юдиной, которая пострадала от действий силовиков в Санкт-Петербурге на несогласованном митинге в поддержку арестованного борца с коррупцией Алексея Навального.

В палату к женщине пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка. Он подчеркнул, что полиция готова предоставить помощь, если она потребуется.

"Маргарита Викторовна! От лица руководства главка, от себя лично, от всего личного состава главка приношу вам извинения. Это не наши методы, – обратился к пациентке Музыка. – Мы проводим проверку, чтобы разобраться, изучить причины, кто это вообще был, и принять жесткие, адекватные меры реагирования".

Аудиозапись, на которой запечатлели момент принесения извинений, опубликовали на странице Mash в социальной сети "ВКонтакте".

Петербурженка призналась, что не держит зла на сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой силовик ударил Юдину ногой в живот, когда она встала на его пути. Женщина упала и ударилась головой. Ей потребовалась госпитализация.

Как уже писал amic.ru, в целом по стране в связи с несанкционированными акциями протеста задержали больше 3 тысяч человек. Против некоторых участников уже завели уголовные дела.