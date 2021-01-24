Стало известно, кто досрочно выйдет на пенсию с 2021 года

Зампред комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала НСН, что с 2021 года на досрочную пенсию могут выйти медицинские работники, которые работают с пациентами с коронавирусом.

"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, им положены льготы на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей, — пояснила Кусайко. — Выплата на покупку может доходить до 375 тысяч рублей. Медицинские работники также получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа. На федеральном уровне программа пока не поддержана, зато очень популярна в регионах".

Ранее amic.ru писал, что глава Центра аналитики "Сафмар" Евгений Биезбардис рассказал о том, что россиянам, которые до 2019 года получали пенсию в размере 25 тысяч рублей, в 2021 году будут выплачивать больше 30 тысяч.