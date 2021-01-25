Депутат Алтайского Заксобрания Владимир Попов сумел с помощью суда вернуть квартиру в Москве стоимостью 65 млн рублей. Недвижимость принадлежит его жене. Ранее прокуратура подала иск, требуя от четы Поповых передать жилье в пользу государства. Надзорное ведомство рассудило, что источник дохода, за счет которого приобретена жилплощадь, не был подтвержден.

Одна квартира хорошо, а две – лучше

В конце прошлой недели Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове удовлетворил жалобу депутата АКЗС Владимира Попова. До этого народный избранник выиграл дело в Павловском районном суде, а затем уступил в следующей инстанции – Алтайском краевом суде.

Как ранее писал amic.ru, супруга депутата приобрела в собственность квартиру в Москве в 2017 году. Ее стоимость превышала 65 млн рублей, однако задекларированный совокупный доход семьи за предшествующие три года был не более 3 млн рублей. По словам Попова, схема покупки жилья была следующей: 35 млн рублей его жена взяла в качестве займа на предприятии, руководителем которого она является. Остальные деньги семья получила в банке под ипотечный кредит. Через год супруги решили досрочно закрыть ипотеку. "Гашение производили так: часть квартиры выкупила старшая дочь у своей мамы. Для чего мы это сделали? Мы решили приобрести вторую квартиру в Москве", – рассказывал ранее Попов.

По его словам, недвижимость в столице он никогда "не прятал", она была задекларирована. Претензии возникли только после того, как чета Поповых погасила ипотеку. Поскольку стоимость недвижимости существенно превышает доходы депутата и его семьи, вопрос вынесли на рассмотрение мандатной комиссии АКЗС. При этом, по оценке Попова, его коллеги на тот момент согласились с доводами парламентария, но затем документы все же передали в прокуратуру.

Последнее слово – за прокуратурой

Суд первой инстанции встал на сторону народного избранника и не стал обращать квартиру в доход государства. Прокуратура подала апелляцию, и уже Алтайский краевой суд пересмотрел решение. Наконец, суд третьей инстанции все же поддержал депутата. Прокуратура может оспорить этот вердикт теперь только в Верховном суде РФ. Пока о намерениях надзорного органа ничего неизвестно.

К слову, в регионе еще не было прецедента, когда у депутата Заксобрания "экспроприировали" бы квартиру. Но подобные случаи происходили в других субъектах России.

Ранее Попов говорил, что намерен вновь баллотироваться в АКЗС осенью 2021 года.