Фура с отказавшими тормозами смяла легковушку на алтайской трассе

Пассажирка легковушки получила серьезные травмы при столкновении с грузовиком, который резко развернуло на трассе Бийск – Белокуриха перед кольцом.

Видеозапись происшествия опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как водитель теряет управление фурой и выезжает на встречную полосу по которой движется легковой автомобиль.

"У грузовика отказали тормоза, — рассказал очевидец ДТП, — Помогал людей вытаскивать из машины, сильно пострадала женщина на заднем сидении, перелом ноги, травма головы".

Ранее amic.ru писал, что пресс-служба алтайского управления Росгвардии опубликовала видео с камеры уличного наблюдения, на котором запечатлен момент столкновения легкового автомобиля со служебной машиной силового ведомства.