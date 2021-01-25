Эксперты выяснили, сколько денег нужно барнаульцам для счастья

Среднестатистическому жителю Барнаула хватило бы для счастья 138 тысяч рублей. Такой вывод сделали аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
Согласно данным исследования, наиболее высокие запросы в России у москвичей – 220 тысяч рублей в месяц. Второе место занимают жители Владивостока – 200 тысяч рублей. На третьей позиции расположились ростовчане с 190 тысячами рублей в месяц. Минимальные требования оказались у оренбуржцев – 124 тысячи рублей.
В целом по стране запросы россиян несколько выросли – в среднем в апреле 2020 года жителям страны требовалось 155 тысяч рублей, а в январе 2021 – 166 тысяч.
Ранее amic.ru сообщал, что заработная плата в Алтайском крае в январе-октябре 2020 года составляла 28 999 рублей. Это на 6,5% больше, чем за тот же период 2019-го.
Комментарии
вы не поверите! Томенка нет!
Какие эксперты интересные! Для счастья, оказывается, деньги нужны!
Когда у счастливцев появятся данные суммы, денег для счастья сразу потребуется намного больше и так до бесконечности. Запросы растут с ними и суммы
52 миллиона рублей единовременно
И всю оставшуюся жизнь можно ни разу не работать
25.01.2021 14:29
Иsтина
52 миллиона рублей единовременно
И всю оставшуюся жизнь можно ни разу не работать
Что так скромно, просите в долларах или в евро, дадут
чтобы жить думаю 60.000 в месяц.(+ зарплата Жены) чтобы счастливо жить тут у каждого свой предел.
25.01.2021 14:15
- гость -
Когда у счастливцев появятся данные суммы, денег для счастья сразу потребуется намного больше и так до бесконечности. Запросы растут с ними и суммы
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Это не всегда так. У меня всю жизнь деньги скапливаются. Не потому, что я всегда хорошо зарабатывала, а потому, что покупаю в основном только необходимое. Не люблю загромождать жизнь вещами.
Даже не мечтайте - пока строятся дворцы неизвестно для кого - будете нищими!
Зачем публикуют эту бестолковую статью?
Да на ершик для унитаза не хватит
25.01.2021 14:44
- гость -
Не потому, что я всегда хорошо зарабатывала, а потому, что покупаю в основном только необходимое. Не люблю загромождать жизнь вещами.
Только не говорите это любителям новый гаджетов, не поймут, осудят
25.01.2021 14:44
- гость -
Даже не мечтайте - пока строятся дворцы неизвестно для кого - будете нищими!
Заело или методичку позно прислали
Вы Путина от смеха решили уморить, он сказал 17 т.р. это средний класс, паситесь....
зря считаете, что люди крохоборы.
в основном довольствоваться будут малым а остальное копить на вкладе