Эксперты выяснили, сколько денег нужно барнаульцам для счастья

Среднестатистическому жителю Барнаула хватило бы для счастья 138 тысяч рублей. Такой вывод сделали аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно данным исследования, наиболее высокие запросы в России у москвичей – 220 тысяч рублей в месяц. Второе место занимают жители Владивостока – 200 тысяч рублей. На третьей позиции расположились ростовчане с 190 тысячами рублей в месяц. Минимальные требования оказались у оренбуржцев – 124 тысячи рублей.

В целом по стране запросы россиян несколько выросли – в среднем в апреле 2020 года жителям страны требовалось 155 тысяч рублей, а в январе 2021 – 166 тысяч.

Ранее amic.ru сообщал, что заработная плата в Алтайском крае в январе-октябре 2020 года составляла 28 999 рублей. Это на 6,5% больше, чем за тот же период 2019-го.