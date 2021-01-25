Алтайские школьники получат больше денег на учебники, чем в прошлом году

На 36 млн рублей больше выделят власти из краевого бюджета на закупку учебников в 2021 году. По сравнению с 2020-м, норматив финансирования решили увеличить на 13%. Итоговая сумма превысит 280 млн рублей.

Как пишет пресс-служба Минобрнауки Алтайского края, деньги выделяются в соответствии с федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". На данный момент в общеобразовательных организациях уже начинают работу по формированию закупок учебных изданий через информационную систему "Книгозаказ", которая позволяет покупать специализированную литературу по самым низким ценам.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2020 году более 250 млн рублей поступило в общеобразовательные организации Алтайского края на приобретение учебников и учебных пособий.