Режим "черного неба" сняли в Барнауле и Бийске

В Алтайском крае не объявили нового штормового предупреждения о сильном загрязнении воздуха из-за безветренной погоды. Это следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Режим "черного неба" в Барнауле и Бийске действовал на протяжении недели – с 27 ноября по 3 декабря.

Тем не менее общий уровень загрязнения воздуха в краевой столице метеорологи в настоящее время оценивают как повышенный.

"В ночные и утренние часы метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города, – предупредили в краевом ЦГМС. – Ожидается повышенным содержание взвешенных веществ в отдельных районах города".

Ситуация в Бийске оценивается лучше, чем в Барнауле. Уровень загрязнения воздуха в наукограде 4 декабря низкий, заверили синоптики.