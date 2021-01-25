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Новости

Более 70 междугородных автобусов не выехали из Барнаула

, ИА "Амител"
Рейсы отменяют из-за сильных морозов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Из-за аномальных морозов в Сибири отменяют автобусные рейсы. Это касается как междугородних, так и межрегиональных маршрутов. 

25 и 26 января в Алтайском крае ожидаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков, местами столбики термометров могут опускаться до -46 градусов. Из-за этого автовокзалам приходится отменять рейсы. 

В диспетчерской барнаульского автовокзала сообщили, что на данный момент отменено уже 75 выездов. Актуальную информацию можно получить по номеру 8 (3852) 61-79-79.

Ранее amic.ru сообщал о междугородном автобусе, который заглох в стужу на трассе Барнаул – Рубцовск. Пассажиров отправили в краевую столицу попутным транспортом, а на помощь водителям пришли сотрудники МЧС. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.01.2021 16:09
- гость -

Из-за аномальных морозов в Сибири

в бытность СССР -30 был сильный мороз
в молодой стране с 20-летней историей -30 стал аномальным морозом
и здесь деградируем-с...

25.01.2021 16:18
- гость -

Все правильно. Автобусы не новые, топливо не надёжное. 2 дня подождут.

25.01.2021 16:21
- гость -

автобусы в подавляющем большинстве буржуйские, к холодам не приучены - так что правильно позакрывали

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