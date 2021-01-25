Более 70 междугородных автобусов не выехали из Барнаула

Из-за аномальных морозов в Сибири отменяют автобусные рейсы. Это касается как междугородних, так и межрегиональных маршрутов.

25 и 26 января в Алтайском крае ожидаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков, местами столбики термометров могут опускаться до -46 градусов. Из-за этого автовокзалам приходится отменять рейсы.

В диспетчерской барнаульского автовокзала сообщили, что на данный момент отменено уже 75 выездов. Актуальную информацию можно получить по номеру 8 (3852) 61-79-79.

Ранее amic.ru сообщал о междугородном автобусе, который заглох в стужу на трассе Барнаул – Рубцовск. Пассажиров отправили в краевую столицу попутным транспортом, а на помощь водителям пришли сотрудники МЧС.