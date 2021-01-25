Вылетели подушки. Серьезная авария произошла на Змеиногорском тракте в Барнауле

Два автомобиля столкнулись на Змеиногорском тракте неподалеку от телецентра в Барнауле. В обеих машинах сработали подушки безопасности.

Видео с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". На кадрах видно, что участниками аварии стали Lexus и Mitsubishi: первый от удара развернуло, и он заблокировал крайнюю правую полосу дороги, а Lancer вылетел в сугроб.

Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, что 23 января на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой столкнулись сразу шесть автомобилей. Проезд по участку дороги был временно перекрыт.